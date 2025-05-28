BLACKPINK、BABYMONSTERに続くYGエンターテインメントの新ガールズグループの1人目のメンバーが、5月28日（水）に、公式ブログなどで公開された。【写真】笑顔がかわいい！イベリの正面カット■メンバーは4人今回公開されたのは、オーストラリア出身の15歳で、韓国語、英語、スペイン語など多様な言語能力を兼ね備えたオールラウンダーアーティストとして成長中のイベリだ。公式YouTubeチャンネル「YG NEXT MONSTER」では