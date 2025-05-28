敵地ガーディアンズ戦でメジャー最速20号【MLB】ドジャース 9ー5 ガーディアンズ（日本時間28日・クリーブランド）再び敵地に興奮をもたらした。ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地のガーディアンズ戦の4回に3試合連発となる20号2ランを放った。左翼の高いフェンスを越える“美弾道”。敵地のまさかの反応にファンも注目している。2点リードの4回2死一塁。右腕バイビーの外角カットボールを振り抜いた。飛