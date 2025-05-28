ドジャースを自由契約となりエンゼルスに移籍したクリス・テーラー外野手（３４）を米メディアがバッサリ切り捨てた。米メディア「ドジャースウエイ」は２７日（日本時間２８日）、「クリス・テーラーのエンゼルスでの初試合は、ドジャースファンの予想通りの結果となった」との記事を掲載した。１０年間在籍したドジャースを今月１８日に自由契約になったテーラーがエンゼルスに移籍。古巣が今季年俸など約１３４４万ドル（