絶賛放送中、橋本環奈主演のドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（原作／知念実希人）。本作は、他に類を見ない能力と個性を持った天才ドクター・天久鷹央（あめく・たかお／橋本環奈）が、内科医・小鳥遊優（たかなし・ゆう／三浦翔平）とバディを組み、謎多き病状や殺人事件、超常現象までをも鮮やかに解決していく医療ミステリーだ。5月27日（火）に放送された第6話では、鷹央（橋本）が“ある理由”から小鳥遊（三浦）の前で目を閉