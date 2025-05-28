JR東海リテイリング・プラス（名古屋市、小林創社長）は、今秋開業を予定する東京・駒沢の新商業施設「（仮称）駒沢こもれびプロジェクトA棟」（運営・イマックス）にテナント出店する。同社にとっては3店舗目となる駅ソト展開。栃木の人気ベーカリーショップ「standard bakers（スタンダードベイカーズ）」とのフランチャイズ契約に基づく第2号店となる。新店「NEIGHBORS BREAD by STANDARD BAKERS」は、11月中旬にオープンを予定