¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/28¡Û9·î13Æü¡¦14Æü¡¦15Æü¡¦20Æü¡¦21Æü¤Î5Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤ÎÁ´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥í¥Ã¥­¥ó¡×Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È115ÁÈ°ìÍ÷¢¡¡Ö¥í¥Ã¥­¥ó2025¡×Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤Ë¡¢LiSA¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢IVE¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢YUTA¡ÊNCT¡Ë¡¢ano¡¢CUTIE STREET¤é36ÁÈ