■『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』の初回盤の特典映像『The Documentary of RAYS』の一部が公開 【動画】Snow Man『RAYS』ツアー裏側ムービー Snow Man公式X(旧Twitter)で、6月25日にリリースされるBlu-ray & DVD『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』の初回盤に収録の『The Documentary of RAYS』の一部映像が公開された。 『The Documentary of RAYS』は本作の初回盤に特典映像として収録される、ツ