28日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝144円36銭前後と、前日午後5時時点に比べ61銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝163円23銭前後と22銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース