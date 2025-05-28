»þ»öÌäÂê¤«¤é¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡ÙËÜ»ïµ­»ö¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢°¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ­»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÉØ¿Í¸øÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î70Âå¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¡£É×¤¬¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿µ¢¤êÆ»¡½¡½¡£* * * * * * *½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤­¤¿É×¤¬¡¢80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÌÈµö¾Ú