【「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」第9話「シャロンの薔薇」】 放送開始日：6月3日24時34分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて毎週水曜1時～ アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」第9話「シャロンの薔薇」の放送時刻が5分後ろ倒しとなった。 今回放送時間が後ろ倒しになったのは、前番組「news zero」が5分拡大放送となるため