【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて毎週水曜1時～ アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」について、第8話「月に墜（堕）ちる」のキャラクター及びメカ情報が解禁された。 今回解禁されたのは、マ・クベなどジオン独立戦争時代のキャラクターに加え、