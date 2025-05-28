ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地プログレッシブフィールドでのガーディアンズ戦に「1番DH」先発出場。4回表の第3打席に今季20号2ランを放った。大谷は今季メジャー最速、自己最速となる開幕55試合目で20号に到達。大谷の躍進を米メディア『CBSスポーツ』電子版などが伝えている。 ■6月前に本塁打を量産 大谷はこの日、今季2度目の3試合連続本塁打をマーク。年間60本