大谷の20号に相手投手も呆然(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月27日（日本時間28日）、敵地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。4回二死一塁の第3打席で、相手先発の右腕タナー・バイビーから3戦連発となる20号2ランを左翼席へ豪快に放った。【動画】大谷翔平が20号アーチ！逆方向へ豪快に運んだシーン松井秀喜の5度を抜く5年連続6度目の20号到達は日本人単独トップ。飛距離110.3メートル、角度39度