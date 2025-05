BMSG所属の8人組グループ・MAZZEL、ソロインタビュー連載。「Maze=迷路」、「Zeal=情熱」、「Mazel=幸福」の意味を持つ「MAZZEL」のメンバーがどんな人生の迷路を歩んできたのか、それぞれのライフストーリーを聞いてきた。2024年3月から掲載スタートしたこの連載も、ついに最終回を迎える。ラストを飾るのは、KAIRYU。【写真ギャラリー】MAZZEL 1st One Man Tour 2024 ”Join us in the PARADE”オーディション「MISSIONx2」の