女子ゴルフの海外メジャー第２戦、全米女子オープンは２９日から４日間、ウィスコンシン州・エリンヒルズ（６８２９ヤード、パー７２）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが２７日に発表され、２年連続３度目の優勝を狙う笹生優花は東京五輪金メダルのリディア・コ（ニュージーランド）、アマチュアのリアンヌ・マリクシ（フィリピン）と同組になり、初日は日本時間午後９時４０分に１０番からスタートする。前週のリビエラ