ウェスティンホテル横浜に、インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」がオープン。港街横浜にて、地元食材を使用したグローバルな食体験が提供されます！ ウェスティンホテル横浜 ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」オープン 「PACIFIC TABLE」エントランスイメージ オープン日：2025年7月3日(木)※朝食の営業は2025年7月7日(月)を予定営業時間：月曜日〜金曜日・ブレックファスト6: