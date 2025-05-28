フジテレビの人気ドラマシリーズ『世にも奇妙な物語』が放送35周年を迎えることを受け、土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP〜伝説の名作 一夜限りの復活編〜』（後9：00）が放送される。31日の放送を控える中、タモリ演じるストーリーテラーが選んだ一夜限りの復活を遂げる5作品を紹介する。【写真】31日に放送されるタモリ選出の5作品一覧◆『夜汽車の男』（2002年／主演：大杉漣／演出：鈴木雅之）駅弁の食べ方だけで