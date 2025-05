決済システムのSquareがビットコインによる決済に対応することがわかりました。2025年後半以降、実装される見込みです。Block - Block to roll out bitcoin payments on Squarehttps://block.xyz/inside/block-to-roll-out-bitcoin-payments-on-squareSquareを運営する企業のBlockは2025年5月27日付けでSquareのビットコイン決済対応を発表し、同日からラスベガスで開催されるイベント「Bitcoin 2025」で体験会を実施することを明