【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■著名人より、本作の絶賛コメントが到着！ 奥平大兼と出口夏希がW主演を務める映画『か「」く「」し「」ご「」と「』（5月30日公開）より、青春感たっぷりのメイキング写真が解禁された。 今回解禁となったのは、奥平大兼、出口夏希、佐野晶哉（Aぇ! group）、菊池日菜子、早瀬憩の5人による、撮影中の合間のひとコマ。 全員が集まるカフェのシーンでは、「」を模した『か「」