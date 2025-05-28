７人組ダンス＆ボーカルグループのＰＳＹＣＨＩＣＦＥＶＥＲ（サイキック・フィーバー、ＰＣＦ）のＥＰ「ＰＳＹＣＨＩＣＦＩＬＥ３」が６月１８日に発売される。ワーナー・ミュージック移籍第１弾作品で、ボーカルの小波津志（こはつ・こころ、２４）は「移籍はグローバルでの活躍を考えたもの」と話した。「ＪｕｓｔＬｉｋｅＤａｔｆｅａｔ．ＪＰＴＨＥＷＡＶＹ」の世界的なヒットを受けて実現したＵＳツアーに