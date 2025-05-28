不二製油の大森達司社長CEOは、4月からの事業会社制移行でグループガバナンスを進化させるとともに、「メーカー目線を強化し、モノづくりと技術力による課題解決型ビジネスを展開し、さらなる成長を図る」方針を示した。同社の前3月期決算は売上高6712億円（19％増）、営業利益99億円（45・7％減）。カカオ豆高騰でチョコレート用油脂（CBE）やコンパウンドチョコレートが好調だったが、米国ブラマー社で先物評価損などカカオ特殊