北京市の中関村国際イノベーションセンターで、宇樹科技のＧ１ロボットを撮影する来場者。（３月２６日撮影、北京＝新華社記者／陳鍾昊）【新華社天津5月28日】新エネルギー車（NEV）をはじめとする「中国製スマート商品」は現在、外国人消費者にますます人気となっている。中国の自動車販売台数全体に占める新エネ車の割合は24年に40.9％になり、10年連続で世界首位を維持した。新エネ車だけでなく、華為技術（ファーウェイ）