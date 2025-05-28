香港空港管理局（AAHK）は、香港国際空港第2ターミナルの拡張工事を段階的に完了し、9月23日に第1期運用を開始する。ツアーバス、越境バス、リムジンバスなど41台の駐車エリアを備えた屋内コーチホールの供用を開始する。同日以降、ターミナル1と第4駐車場のバス乗降場を移転する。第1駐車場のツアーバス乗降スペースは駐車場として開放することで、交通渋滞の緩和を見込む。今後、チェックインカウンターなどの出発施設を2026年第