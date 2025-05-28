◆イースタン・リーグロッテ―巨人（２８日・ロッテ）巨人のイースタン・リーグ、ロッテ戦のスタメンが発表された。ドラフト１位の石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」で公式戦で初めてスタメン出場する。先発は菊地大稀投手で、大城卓三捕手とバッテリーを組む。坂本勇人内野手が「３番・指名打者」に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）石塚２（中）佐々木３（指）坂本４（一）ティマ５（