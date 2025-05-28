株式会社マイナビは、2026年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に実施した、「マイナビ2026年卒大学生キャリア意向調査4月＜就職活動におけるAI利用について＞」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー AIを利用したことがある学生は82.7％で、利用率は2年前と比較して2倍以上に。就職活動での利用率は66.6％ 就職活動でのAI利用方法は「エントリーシ&