【Clair Obscur: Expedition 33】 4月24日 発売 セガは、4月24日に全世界同時発売したプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Windows／Steam／Epic Games Store)用RPG「Clair Obscur: Expedition 33」の全世界累計販売本数が、発売から33日間で330万本（※1）を突破したことを発表した。 また、ゲームのリードコンポーザーであるロリエン・テスタ&#125