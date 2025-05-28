【ELDEN RING NIGHTREIGN】 5月30日 発売予定 価格：5,720円（通常版） フロム・ソフトウェアは、5月30日に発売予定のプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC（Steam）用協力型アクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」のローンチトレーラーを5月27日に公開した。 あわせてPS5/PS4版では5月28日0時、Xbox Series X&#124