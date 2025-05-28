【クリーブランド（米オハイオ州）＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、ドジャースの大谷はガーディアンズ戦に１番指名打者で出場し、３試合連続本塁打となる左越え２０号２ランを放って３打数１安打２打点だった。両リーグ一番乗りの２０号で、自身５年連続の到達。チームは９―５で勝った。オリオールズの菅野はカージナルス戦に先発し、５回１／３を８安打３失点で勝敗はつかなかった。試合は４―７で敗れた。前