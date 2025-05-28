Mrs. GREEN APPLE 大森元貴の3rdデジタルシングル『絵画』より、タイトル曲のMVが5月28日22時よりプレミア公開される。 （関連：Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、ヨルシカ n-buna、マカロニえんぴつ はっとり……『天才てれびくん』楽曲に託した想い） 本作にはタイトル曲「絵画」のほか、NHK Eテレ『天才てれびくん』の音楽コーナー『MTK（Music Terebi Kun）』へ提供した楽曲「こたえあわせ」セルフカバーも