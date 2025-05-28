5月9〜11日に熊本で開かれた「第70回全九州バレーボール総合選手権大会」（九州バレーボール連盟主催）の一般女子（9人制）で、大分県日田市のチーム「日田検診ホワイトドルフィン」が初優勝した。一般女子には、大分県2チーム、熊本県3チーム、鹿児島、長崎、宮崎各県1チームずつの計8チームが出場した。ホワイトドルフィンは予選グループ戦を2勝0敗で突破。決勝トーナメントでは大分銀行と鹿児島銀行レジオンウィングスを破