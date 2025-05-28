自民・公明・立憲の3党は、基礎年金の底上げを盛り込んだ年金改革関連法案の修正案を国会に共同提出し、修正案はきょう審議入りしました。立憲民主党井坂信彦 衆院議員「（現行制度では）現役世代や若者の将来の基礎年金部分を含めた厚生年金の受給額の低下を招くものであります。こうした認識のもと、基礎年金の底上げを図るため、本修正案を提出いたしました」自民・公明・立憲が共同提出した年金法案の修正案はきょう、