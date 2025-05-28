天津市西青区のスーパーで、入荷したばかりのチリ産チェリーを選ぶ買い物客。（２０２４年１２月２６日撮影、天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社北京5月28日】中国国際投資促進会の房愛卿（ぼう・あいきょう）会長はこのほど、北京市で開かれた中国・チリ企業家委員会設立20周年年次会議で、2005年の委員会設立からの20年にわたり、両国間の貿易・投資は急速に拡大し、経済・貿易協力は多くの成果を収めているとし、中国は数年