±0(プラスマイナスゼロ)は、コンパクトで携帯に便利な「ミニシェーバー」を2025年5月22日より販売中です。 ±0「ミニシェーバー」  2025年5月22日より順次発売税込売価：4,950円カラー：ホワイト／ブラック電源：リチウムイオンバッテリー(3.7V 350mAh)充電時間：約90分質量：約118g外形寸法：約H63×W51×D27mm付属品：専用ケース、お手入れブラシ、USBケーブル(Type-c)製造地：中国・防水性能IPX7