サンリオから、SNS発の人気キャラクター「ちいかわ」 とコラボレーションした新デザインシリーズ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」が登場！お互いのなりきりコスチュームがキュートな新デザイン全21種がラインナップされるほか、ミニ巾着の数量限定購入特典も用意されます☆ サンリオ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」グッズ  販売スケジュール：サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか（※一部取扱