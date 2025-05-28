タレントのにしおかすみこが２８日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、小泉進次郎農水大臣が行った２０００円の備蓄米について「せっかくなので古古古米も楽しんで見たい」と購入に意欲を見せた。この日は、５キロ４０００円程度の銘柄米、江藤前大臣が行った３０００円程度の備蓄米、小泉大臣が手がけた２０００円程度の備蓄米ならば、どれを購入するかを出演者に聞いていった。小泉大臣は２１年産の古古古米であれば、１