アメリカのケネディ厚生長官は27日、自身のXにビデオ声明を投稿し、「健康な子どもと、健康な妊婦に対する新型コロナウイルスのワクチン接種の推奨をやめる」と発表しました。ケネディ長官はビデオ声明にFDA＝食品医薬品局の長官で外科医のマカリー氏、そしてNIH＝国立衛生研究所の所長でバイデン政権のコロナ政策を批判していた学者のバタチャリヤ氏を伴って登場しました。ケネディ長官：健康な子ども、そして健康な妊婦に対する