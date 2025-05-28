世界的なベストセラー『ハリー・ポッター』のテレビシリーズを製作中のワーナー・ブラザース・ディスカバリーが主人公３人組のハリー・ポッター、ハーマイオニー・グレンジャー、ロン・ウィーズリー役にキャスティングされた子役たちを公開した。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは２７日（現地時間）、「ＨＢＯオリジナル『ハリー・ポッター』ＴＶシリーズのハリー・ポッター役に俳優ドミニク・マクラフリン、ハーマイオニー