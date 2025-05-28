「Re・De（リデ）」による新製品『Re・De Light & Sound（リデ ライト アンド サウンド）』を、2025年6月下旬より、全国で一般販売開始予定！ Re・De「Re・De Light ＆ Sound」  ■一般販売概要販売開始予定時期：2025年6月下旬販売価格：14,300円(税込)販売場所：Re・De公式オンラインショップ、PIXELA GROUP Shop(Amazon)、家電量販店各店 「Re・De（リデ）」による新製品『Re・De Ligh