フィリップ モリス ジャパン合同会社は5月28日より2025年の「IQOS Together X」キャンペーンをスタートする。「究極の感動体験」をテーマに掲げ、20歳以上の喫煙者を対象にした抽選ではイタリア旅行のほか、豪華商品を提供する。フィリップ モリスが「IQOS Together X」キャンペーンを5月28日よりスタート○「IQOS Together X」とは?都内で開催されたメディア発表会で、フィリップ モリス ジャパン合同会社のシェリー・ゴー社長が