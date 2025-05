AIモデル「OpenAI o3」に「ポケットモンスター 赤」をプレイさせる様子がTwitchでライブ配信されています。ライブ配信ではOpenAI o3が「マップ移動」「野生のポケモンとの戦闘」「捕まえたポケモンの命名」といったタスクをこなす様子を実際にリアルタイムで見ることができます。Watch o3 play Pokémon-live. See how it plans its next move, explains its reasoning, analyzes the map visually, and saves to memory.Thank