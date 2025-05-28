エレコム株式会社は、阪神タイガースとのブロンズパートナー契約締結を記念し、2025年夏にオリジナルモバイルバッテリーの発売を予定している。 【画像】阪神ファン必見、エレコムからオリジナルモバイルバッテリーが今夏発売 ◼︎阪神タイガースカラーにこだわった、オリジナルのモバイルバッテリー 本製品は阪神タイガースのロゴをあしらった、容量5,0