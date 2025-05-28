宮城県の東北電力女川原発（上）、福井県の関西電力高浜原発原子力規制委員会は28日、東北電力女川原発（宮城県）と関西電力高浜原発（福井県）で、使用済み核燃料を空気で冷やしながら保管する「乾式貯蔵施設」の新設計画を許可した。乾式貯蔵施設はプールで冷やした燃料を「キャスク」と呼ばれる金属容器に入れ、空気の自然対流で冷やす。規制委は3月、新規制基準に適合していると判断し、経済産業相への意見聴取や一般から