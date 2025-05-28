5月27日 公開 「みことちゃんは嫌われたくない！」3巻 【拡大画像へ】 XやPixivコミックで作品を発表している漫画家のPt氏は5月27日、自身のXアカウントに「捕獲作戦」と題したマンガを投稿した。 本作は容姿端麗で巨乳だが、主人公のことが好きすぎてこじらているヒロイン「狛神みこと」と、主人公「方舟貴聲（はこぶねたかせ）」のハイスクールライフを描いた日常ブラックコメディ「みことち