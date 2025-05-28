2025年7月21日にデビュー40周年を迎える森川美穂が、7月25日にヤマハSheet Music StoreからCD5枚組のCOMPLETE BOX『森川美穂 1985-1989 ５ Original Albums COMPLETE BOX＋』をリリースする。彼女の80年代の貴重な未公開カットをジャケットにしたパッケージで、ヤマハSheet Music Storeでは本日から予約が開始となっている。1985年から89年に発売されたオリジナル・アルバム5枚をコンプリートこの40周年アニバーサリー盤には、彼女