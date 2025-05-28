東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」が、3日間限定の「5thアニバーサリースイーツブッフェ」を開催。開業5周年を記念し、桃やメロンなど夏のフルーツがたっぷり使われた、スイーツ＆本格ランチのスペシャルブッフェが提供されます☆ グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」5thアニバーサリースイーツブッフェ  期間： 2025年6月27日（金）〜6月29日（日）