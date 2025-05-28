三友は、Settes社(オランダ)の角形フィルターホルダー BUN-G-RING《バンジーリング》の日本国内での取り扱いを開始し、2025年6月上旬に販売開始します。 三友「BUN-G-RING」  三友は、Settes社(オランダ)の角形フィルターホルダー BUN-G-RING《バンジーリング》の日本国内での取り扱いを開始し、2025年6月上旬に販売開始。映画製作者の発想から生まれた革新的なフィルター装着ソリューションBUN-G-RINGが、撮影現場