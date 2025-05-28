シラス（カタクチイワシの幼魚）（写真：筆者提供）【画像でわかる】シラス"獲り放題"の一方で日本の漁獲量は右肩下がりに減り続けているサンマ、スルメイカ、サバ、シラスなどの漁獲が減った原因としてよく挙がるのが「黒潮大蛇行の影響」という説明です。確かに黒潮大蛇行は実在する海洋現象で、漁業にまったく影響がないとは言えません。しかし、この説明を鵜呑みにしていいのでしょうか。実は、データを冷静に分析すると意外な