NEXERは5月19日、スクラブや白衣が似合うと思うアニメ・漫画のキャラクターランキングを発表した。同調査は、5月5日~5月15日の期間、事前調査で「漫画・アニメが好き」と回答した全国の男女500人を対象にインターネット上で行われた。スクラブや白衣が似合うと思うアニメ・漫画のキャラクターランキング医療ドラマや病院が舞台の作品だけでなく、さまざまなジャンルで登場する白衣姿やスクラブ姿のキャラクターたち。真面目で知的