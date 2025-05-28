6月13日から7月14日まで、開催される映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」展の追加情報の解禁及び前売り券の一般発売が、5月27日より開始された。映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」展追加情報の1つ目は、グッズ一覧の公開だ。展覧会記念グッズとして、「クリアファイル -デフォルメ-(全6種)」「クリアファイル -場面写-(全6種)」(各550円)、「ポストカード 3枚セット」(各900円)、「アクリルプレート(全7