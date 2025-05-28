福岡南署は28日、福岡市南区井尻2丁目付近の路上で27日午後11時50分ごろ、女性が徒歩で帰宅中、後方に気配を感じ振り返ったところ、男性が女性の足元にしゃがみ込む様な不審な行動をしていた事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男性は50歳くらいで黄色の長髪。黒色の長袖上衣着て白色のズボンを履いていたという。